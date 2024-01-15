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Gazze'de can kaybı 24 bin 100'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 24 bin 100'e yükseldi

İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 101 gündür devam ediyor. Bölgede yoğun bombardımanını sürdüren İsrail ordusu, sivilleri hedef alırken çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinliyi de öldürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte 132 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 252 Filistinlinin ise yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 24 bin 100'e, yaralı sayısının ise 60 bin 834'e yükseldiği belirtildi. Gazze Şeridi'ne 237 insani yardım tırı girdi İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'ne girmesi planlanan 237 insani yardım tırının denetlendiği ve giriş izninin verildiği duyuruldu.

15.01.2024 - 13:59,  Güncelleme: 14:02
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- Gazze'de can kaybı 24 bin 100'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 101 gündür devam ediyor. Bölgede yoğun bombardımanını sürdüren İsrail ordusu, sivilleri hedef alırken çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinliyi de öldürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte 132 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 252 Filistinlinin ise yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 24 bin 100'e, yaralı sayısının ise 60 bin 834'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ne 237 insani yardım tırı girdi

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'ne girmesi planlanan 237 insani yardım tırının denetlendiği ve giriş izninin verildiği duyuruldu.

Gazze\'de can kaybı 24 bin 100\'e yükseldi
Kaynak: İHA
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