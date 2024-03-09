- Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi
İsveç, UNRWA'ya yeniden nakit yardımına başladı
GAZZE - İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 82 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 960'a yükseldi.
İsrail ordusu 155 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Gazze halkı yardım tırlarının girişinin engellenmesi nedeniyle açlıkla ve İsrail'in saldırılarıyla mücadele ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 10 saldırı gerçekleştirdiği, 82 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 960'a, yaralananların sayısının ise 72 bin 524'e yükseldiği aktarıldı.
İsveç, UNRWA'ya yardımı yeniden başlattı
İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yeniden yardım sağlanması kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, " Hükümet, UNRWA'ya ilk olarak 200 milyon kron tutarında yapılan ödemeyle yardıma yeniden başladı. Karar, Gazze'deki acil insani durum ve UNRWA'nın İsveç ile yaptığı yeni taahhütler dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı. Hükümetin UNRWA'ya 2024 yılı için 400 milyon kron ayırdığı belirtilirken, UNRWA'nın iç kontrolleri güçlendirmeyi ve çalışanları üzerinde ekstra kontroller yapmayı kabul etmesinden sonra ödemelere yeniden başlama kararı alındığı belirtildi.
Öte yandan, İsveç dahil çok sayıda ülke, İsrail'in bazı çalışanlarını 7 Ekim'de saldırısına karışmakla suçlamasının ardından UNRWA'ya yapılan yardımı askıya almıştı.
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