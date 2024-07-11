Gazze'de can kaybı 38 bin 345'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 38 bin 345'e yükseldi

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İsrail'in yoğun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295'e yükseldi. İsrail ordusu, 279 gündür tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalıyor. Son 24 saatte düzenlenen iki saldırıda 50 sivil hayatını kaybetti, 54 sivil ise yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295'e ulaştı.

11.07.2024 14:45
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- Gazze'de can kaybı 38 bin 345'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in yoğun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede katliamını sürdüren ve insancıl hukuku çiğneyen İsrail ordusu, 279 gündür tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen iki saldırıda 50 sivilin hayatını kaybettiği, 54 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 345'e, yaralıların sayısının da 88 bin 295'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de can kaybı 38 bin 345'e yükseldi - Son Dakika

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