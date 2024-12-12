Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 835'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 835'e Ulaştı

Son 24 saatte 30 Filistinli hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 835'e yükseldi.

12.12.2024 22:13
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- Gazze'de son 24 saatte 30 Filistinli yaşamını yitirdi

Can kaybı 44 bin 835'e yükseldi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 44 bin 835'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 433 gündür soykırım gerçekleştiriyor. Uluslararası toplum hava saldırıları ve baskınlarla sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin eylemlerine sessiz kalmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 sivilin hayatını kaybettiği, 99 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 835'e, yaralı sayısının da 106 bin 356'ya yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 835'e Ulaştı - Son Dakika

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