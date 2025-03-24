Gazze'de Can Kaybı 50.000'i Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Can Kaybı 50.000'i Aştı

Gazze\'de Can Kaybı 50.000\'i Aştı

İsrail saldırıları sonrası Gazze'deki ölü sayısı 50.021'e, yaralı sayısı ise 113.274'e ulaştı.

24.03.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE, 24 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50.000'i aştı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 41 kişinin cansız bedeni ile 61 yaralının getirildiği ve Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısının 50.021'e, yaralı sayısının ise 113.274'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, İsrail'in hava saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana en az 673 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.233 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı pazar günü, İsrail'in üç haftadır Gazze'ye yardım girişini büyük ölçüde engellemesinin açlık krizini derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Ajans sosyal medya platformu X üzerinden, "Yiyecek yok, ilaç yok, su yok, yakıt yok. Savaşın ilk evresinden daha sıkı bir kuşatma" paylaşımına yer verdi.

Ajans, Gazze nüfusunun hayatta kalmak için yardımlara bağımlı olduğu, yardımların engellenmesi nedeniyle çocukların giderek daha fazla açlık ve hastalıkla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

İsrail güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 2 Mart'ta Gazze'ye tüm tedarik girişlerini durdurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü çerçevesinde pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'i suya erişimi bir "işkence ve yerinden etme yöntemi" olarak kullanarak Filistin'in gelişimini baltalamayı ve Filistin topraklarındaki işgalini pekiştirmeyi amaçladığı iddiasıyla kınadı.

Abbas acil ateşkes, sınırsız yardım erişimi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi çağrısında bulunurken, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için de küresel destek çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 50.000'i Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:33:57. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Can Kaybı 50.000'i Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement