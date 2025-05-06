Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 615'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 615'e Ulaştı

İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı 52,615'e, yaralı sayısı ise 118,752'ye yükseldi.

06.05.2025 16:28
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- Gazze'de can kaybı 52 bin 615'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 615'e, yaralı sayısı 118 bin 752'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, saatler ilerledikçe bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 48 cansız bedenin ve 142 yaralının getirildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana da 2 bin 507 Filistinlinin hayatını kaybettiği 6 bin 711 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 615'e, yaralı sayısının da 118 bin 752'ye yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 615'e Ulaştı - Son Dakika

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