Gazze'de Can Kaybı 61 Bin 499'a Yükseldi - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 61 Bin 499'a Yükseldi

11.08.2025 16:33
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 69 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı arttı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 69 artarak, 61 bin 499'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 69 ölü ve 362 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 989 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 41 bin 534 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1807'ye, yaralananların sayısının da 13 bin 21'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 499'a, yaralı sayısının da 153 bin 575'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ayrıca İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle, 7 Ekim 2023'ten beri açlık nedeniyle kaydedilen can kayıplarının 101'i çocuk 222'ye yükseldiği vurgulandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
