Gazze'de Çocuk Felci Aşılama İkinci Turda

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de dün başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu kapsamında 92 bin 821 çocuğun aşılandığını bildirdi

Ghebreyesus, Gazze'de devam eden aşılama kampanyasının ikinci turuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu dün başladı. İlk raporlara göre 92 bin 821 çocuk aşı oldu ve 76 bin 394 çocuk A vitamini takviyesi aldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Gazze'nin merkezinde devam kampanyanın 17 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, taraflara, aşılamaların yapıldığı bölgelerde "çatışmalara insani ara verilmesine" ilişkin taahhüdü sürdürme çağrısında bulundu.

Gazze'deki çocukların aşıya ve yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Her şeyden önce barışa ihtiyaçları var." ifadesine yer verdi.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.