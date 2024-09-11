Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası - Son Dakika
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Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde hedeflenen çocukların yaklaşık yüzde 82'sinin çocuk felci aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu. Aşılama kampanyası, İsrail saldırılarına rağmen devam ediyor.

11.09.2024 13:48
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde hedeflenen çocukların yaklaşık yüzde 82'sinin çocuk felci aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam itibarıyla Gazze Şeridi'nde hedeflenen çocukların (10 yaş altı) yüzde 82'si, hala devam etmekte olan çocuk felci aşısı kampanyasının ilk dozunu aldı." ifadeleri kullanıldı.

"İlk dozu alan çocuk sayısının 527 bin 776'ya ulaştığı, bunların yüzde 49'unu kız, yüzde 51'ini erkek çocuklarının oluşturduğu" belirtilen açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF'in, bölgeye yönelik devam eden saldırılara rağmen aşılama kampanyasını sürdürdüğü kaydedildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde bugün çocuk felci aşılama kampanyasının başladığını duyurmuştu.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

DSÖ de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 1 Eylül'den bu yana devam eden "çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını bildirmiş ve kampanyanın 12 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası - Son Dakika

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