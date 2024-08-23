Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İçin Malzemeler Giriş Yaptı - Son Dakika
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Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İçin Malzemeler Giriş Yaptı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çocuk felcine yönelik aşı kampanyası kapsamında malzemelerin Gazze Şeridi'ne girişinin başladığını ancak aşıların işe yaraması için temiz su, hijyen malzemeleri ve sağlıklı bir ortamın zorunlu olduğunu vurguladı.

23.08.2024 15:16
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çocuk felcine yönelik aşı kampanyası kapsamında malzemelerin Gazze Şeridi'ne girişinin başladığını ancak aşıların işe yaraması için temiz su, hijyen malzemeleri ve sağlıklı bir ortamın zorunlu olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çocuk felcine yönelik aşı kampanyası kapsamında malzemelerin Gazze Şeridi'ne girişinin başladığı belirtildi.

Çocuk felcine karşı aşı kampanyasının başarıya ulaşabilmesi için Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temiz su ve kişisel hijyen malzemelerinin eksikliği, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadırların arasında kanalizasyon sularının geçiyor olması göz önüne alındığına sağlıklı bir ortam olmadan aşı kampanyası tek başına etkili olmayacaktır."

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyona ulaşırken bölge halkı, açlığın yanı sıra su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliğine rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'de ilk çocuk felci vakası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu.

Ebu Ramazan, virüsle bulaşan ortalama her 200 vakadan birinin çocuk felciyle aynı semptomları gösterdiğini aktarmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'de 25 yıl sonra çocuk felci vakası görülmesinden derin endişe duyulduğunu ve yapılan incelemeler doğrultusunda genom dizileme sonuçlarının, virüsün haziranda Gazze'nin atık suyundan toplanan çevresel örneklerde tespit edilen "tür iki çocuk felci virüsü" ile bağlantılı olduğunu doğruladığını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İçin Malzemeler Giriş Yaptı - Son Dakika

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