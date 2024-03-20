Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor

Gazze\'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor

Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail'in saldırılarının neden olduğu acıları ve zor şartları uçurtma uçurarak unutmaya çalışıyor. Eğitimlerini yarım bırakan, yetersiz beslenmek zorunda kalan çocuklar çatışmaların gölgesinde mutlu olmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ailesiyle birlikte ayrılan çocuklar, güneydeki kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırılarında binlerce çocuğun yaralandığını ve binlercesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

20.03.2024 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail'in saldırılarının neden olduğu acıları ve zor şartları uçurtma uçurarak unutmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, çatışmalardan en fazla etkilenen çocuklar oldu.

Eğitimlerini yarım bırakan, yetersiz beslenmek zorunda kalan çocuklar çatışmaların gölgesinde mutlu olmaya çalışıyor. Çatışmaların gerçekliğini uçurtma uçurarak unutmaya çalışan çocuklar, aileleriyle sığındıkları kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ailesiyle birlikte ayrılarak güneydeki Refah kentine sığınan Noha Al-Sherbasi, ailesinin parası tükendiği için gerekli eşyaları alamadıklarını söyledi. Her şeyin çok pahalı olduğunu dile getiren Al-Sherbasi, erkek kardeşinin hala Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olduğunu ve kardeşine un alabilmek için dahi para gönderemediklerini ifade etti.

Baalousha, Gazze'nin kuzeyinde kalan annesini görmek istiyor

Baraa Baalousha adlı bir diğer çocuk ise, Refah'a gelmeden Al-Tawam bölgesinde yaşadıklarını ve eğlenebilmek için uçurtma yaptığını söyledi. 5 ay önce Refah'a geldiklerini dile getiren Baalousha, Gazze'nin kuzeyinde kalan annesini bir kez daha görmek istediğini ifade ederek, "Seni seviyorum ve seni görmek istiyorum anne" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 13 binden fazla çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ve binlerce çocuğun da yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TÜBİTAK, Her Üniversiteye TEKNOFEST Atölyesi Açılması İçin Çağrı Yapacak
    19:13 TÜBİTAK, Her Üniversiteye TEKNOFEST Atölyesi Açılması İçin Çağrı Yapacak

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.

  • Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti
    19:11 Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

    Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün muhtar adayı olduğu belirtildi.

  • Akyazı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
    19:06 Akyazı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Burdur-Antalya Karayolunda Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı
    19:03 Burdur-Antalya Karayolunda Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

    Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:24 Antalya’da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
16:23 Yunan F-16’sı Ege Denizi’ne düştü Yunan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 19:15:21. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement