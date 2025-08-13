Gazze'de Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Gazze'de Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

13.08.2025 23:39
Filistin Hükümeti, Gazze'de 1.2 milyon çocuğun gıda güvensizliği yaşadığını ve 235 kişinin öldüğünü açıkladı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in "aç bırakma politikası" sebebiyle 1 milyon 200 bin çocuğun "şiddetli gıda güvensizliği" yaşadığını belirterek, soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 106'sı çocuk 235 kişinin yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki Filistin Hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşandığı" belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle 2 milyon 400 bin Filistinli sivilin gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale geldiği kaydedildi.

İsrail'in saldırıları ve ablukanın yol açtığı yetersiz beslenme yüzünden 106'sı çocuk 235 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, hayatını kaybedenlerden 19'unun kadın ve 75'inin yaşlı olduğu aktarıldı.

Gazze'de 40 bin bebeğin yetersiz beslendiği vurgulanırken, bölgedeki kıtlığın 5 yaş altındaki 250 bin çocuğun hayatını tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'de "sistematik bir silah olarak aç bırakma politikası" uyguladığının altı çizilirken, açlığın yol açtığı verilerin "uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali ve soykırım suçu" anlamına geldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına acilen harekete geçme, insani yardım ve ilaç girişinin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve sınır kapılarının derhal açılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini vurgulayarak, bölgede kıtlığın "en kötü senaryosunun" yaşandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 47 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1807'ye çıktı, yaralıların sayısı da 13 bin 21'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

