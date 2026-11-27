İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 1 Filistinli yaşamını yitirirken, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 6 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan apartmanı hedef aldı.

Hava saldırısında aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da yer aldığı birçok Filistinlinin yaralandığı ve Şifa Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) bir grup Filistinliye saldırdığı ve olayda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralan Filistinlilerin Şifa Hastanesine ulaştırıldığı kaydedildi.

Han Yunus kentinin güneyine yapılan İsrail saldırısında ise 1 Filistinli kadının yaralandığı ve Nasır Hastanesi'ne nakledildiği bilgisi verildi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 6 Filistinlinin yaralandığı bilgisini verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1075 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 163 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 772'ye, yaralı sayısı 176 bin 238'e ulaştı.