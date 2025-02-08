Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler - Son Dakika
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Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 5. turu gerçekleştirildi. Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli erkek esir, Kızılhaç ekiplerine teslim edilirken 183 Filistinli esir Ofer Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Kassam Tugayları, ABD Başkanı Trump'ın "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek" sözüne, "Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz" yazılı pankartla yanıt verdi.

08.02.2025 13:18  Güncelleme: 14:30
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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyordu.

Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

3 İSRAİLLİYE KARŞILIK 183 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 183 Filistinli esir Ofer Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

KASSAM TUGAYLARI'NDAN TRUMP'A YANIT

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platformun üzerine "Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz." yazılı büyük bir pankart astı.

Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılan ifadeyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve savaş sonrası Gazze'de nasıl bir yönetim olacağına ilişkin "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek." ifadelerine yanıt verildi.

Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Yerel basında, Kassam Tugaylarının esirleri İsrail saldırılarından görece daha az hasar görmüş Deyr el-Belah kentinde teslim etmesinin de Trump'ın Gazze'nin "tamamen yıkılmış" ve "yaşanılamaz" bir yer olduğu ifadelerine karşı bir mesaj taşıdığı yorumu yapıldı.

Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.

Trump\'ın Gazze\'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yaşar hikmet:
    Hamasi kullanip Filistinlileri yok ettiler. şimdi hamasi kullanip diğer ülkeleri yok edecekler 89 29 Yanıtla
  • D Celik:
    Reisin sesi çıkmıyor Trumpa kafa tutacak babayiğit yok 55 17 Yanıtla
  • özgür ertul:
    ZULÜM PAYİDAR KALMAZ !.. 39 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Panket açmaları boş. Emir büyük yerden geliyor herkes si…. si… uyacak. 0 1 Yanıtla
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