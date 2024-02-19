Gazze'de Filistinli Çocuğun Yağmur Altında Yalınayak Satış Yapması Yürekleri Dağladı - Son Dakika
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Gazze'de Filistinli Çocuğun Yağmur Altında Yalınayak Satış Yapması Yürekleri Dağladı

Gazze\'de Filistinli Çocuğun Yağmur Altında Yalınayak Satış Yapması Yürekleri Dağladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde süren saldırıları ve insani yardımların engellenmesi sonucu Filistinliler günlük yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu zor durumu anlatan bir görüntüde, yağmur altında yalınayak bir şekilde satış yapmaya çalışan bir çocuk yer alıyor. Birleşmiş Milletler'e göre, Gazze'de 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

19.02.2024 11:51
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç bıraktığı Gazze Şeridi'nde Filistinli bir çocuğun yağmur altında yalınayak bir şeyler satmaya çalıştığı görüntüler yürekleri dağladı.

Abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle günlük yiyeceklerini bulmakta dahi zorlanıyor.

Bölgede çekilen görüntüler de Filistinlilerin içinde bulunduğu zor durumu anlatır türden.

Sosyal medyada son zamanlarda yayınlanan görüntülerden biri de Gazze'de yaşanan insanlık dramını gözler önüne seriyor.

Gazze Şeridi'nde Filistinli bir çocuğun yağmur altında yalınayak bir şeyler satmaya çalıştığı bu görüntü, izleyenleri duygulandırdı.

Görüntüde videoya alan kişi, önce çocuğu yanına çağırıp adını soruyor. Daha sonra da ona bir miktar para veriyor. Çocuk, karşılığında bir şeyler satmak istese de adam kabul etmiyor. Daha sonra çocuğun yüzüne bir gülümse yayılıyor.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı ve onun da tükendiği bildiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Filistinli Çocuğun Yağmur Altında Yalınayak Satış Yapması Yürekleri Dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Filistinli Çocuğun Yağmur Altında Yalınayak Satış Yapması Yürekleri Dağladı - Son Dakika
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