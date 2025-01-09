Gazze\'de Gazeteci Kaybı 200\'ü Geçti

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GAZZE, 9 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 200'den fazla gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti. Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırıları Filistin'de 45.936 kişinin hayatını kaybetmesine ve 109.274 kişinin de yaralanmasına neden oldu.