Gazze'de Gıda Güvensizliği Zirve Yaptı - Son Dakika
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Gazze'de Gıda Güvensizliği Zirve Yaptı

29.07.2025 00:49
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BM raporuna göre, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun tamamı yüksek akut gıda güvensizliği yaşıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı "2025 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme" başlıklı raporunda, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun tamamının yüksek seviyede akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) "2025 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, 2024'te dünya nüfusunun yüzde 8,2'sinin (yaklaşık 673 milyon kişi) açlıkla karşı karşıya kaldığı bildirilirken, bu oranın 2023'te yüzde 8,5, 2022'de ise yüzde 8,7 seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

Yapılan 673 milyon kişilik tahminin, 2023'e göre 15 milyon, 2022'ye göre ise 22 milyonluk bir düşüşe işaret ettiği bildirildi.

Raporda, küresel olarak açlığın azaldığına ancak Afrika ve Batı Asya'da ise arttığına işaret edildi.

Açlıkla ilgili Güney Asya ve Latin Amerika'da kayda değer iyileşmelerin görüldüğü belirtilirken, Asya'da 2022'de yüzde 7,9 olan yetersiz beslenme yaygınlığının, 2024'te yüzde 6,7'ye (323 milyon kişiye) gerilediği vurgulandı.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ise 2020'de yüzde 6,1 ile en yüksek seviyeye yükselen yetersiz beslenme yaygınlığının 2024'te yüzde 5,1'e (34 milyon) düştüğünün altı çizildi.

2030'a kadar 512 milyon kişinin kronik olarak yetersiz besleneceği tahmin ediliyor

Raporda, bu bölgelerdeki olumlu eğilimin, uzun süreli gıda krizlerinden etkilenen birçok ülke dahil Afrika ve Batı Asya'da açlık oranlarının istikrarlı artışıyla keskin bir tezat oluşturduğuna yer verildi.

Afrika'da açlıkla karşı karşıya kalan nüfusun oranı 2024'te yüzde 20'yi aşarak 307 milyon kişiyi etkilerken, aynı yıl Batı Asya'da nüfusun tahmini yüzde 12,7'sinin (39 milyondan fazla kişi) açlıkla karşı karşıya kalmış olabileceği tahmin edildi.

Raporda, 2030'a kadar 512 milyon kişinin kronik olarak yetersiz besleneceği, bu sayının neredeyse yüzde 60'ının Afrika'da olacağı kaydedildi.

Bu durumun BM tarafından belirlenen ve açlığın sona erdirilmesini amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2'ye ulaşmanın ne kadar büyük bir zorluk içerdiğini gözler önüne serdiğine işaret edildi.

Raporda, 2023-2024 arasında orta veya şiddetli gıda güvensizliğinin küresel yaygınlığının yüzde 28,4'ten 28'e düşerek 2,3 milyar insanı etkilediğine işaret edilerek, "Bu sayı, Kovid-19 pandemisi öncesindeki 2019'a göre 335 milyon, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kabul edildiği 2015'e göre ise 683 milyon daha fazla." denildi.

Gıda fiyatlarında enflasyon yaşandı

Raporda, 2021-2023 arasında gıda fiyat artışının nedenleri ve sonuçlarının yanı sıra bunun gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki etkisine de yer verildi.

Raporda, gıda fiyatlarındaki enflasyonunun, pandemi sonrası gıda güvenliği ve beslenmedeki toparlanmayı engellediği belirtilerek, 2020'den bu yana, küresel gıda fiyat enflasyonunun sürekli olarak manşet enflasyonu geride bıraktığı hatırlatıldı.

Düşük gelirli ülkelerin, artan gıda fiyatlarından özellikle ağır şekilde etkilendiğine yer verildi.

Gazze'deki nüfusun tamamı yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor

Raporda, 2024'te 53 gıda krizinin yaşandığı ülke ve bölgede yaklaşık 295 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığına vurgu yapılarak, bunlardan 35 milyondan fazlasının Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre acil durum olarak adlandırılan 4.seviye, yaklaşık 2 milyonunun ise felaket olarak bilinen 5. seviyede olduğu kaydedildi.

Yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olan insan sayısının en fazla olduğu beş ülkenin, Nijerya, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Bangladeş ve Etiyopya olduğu kaydedildi.

Nüfusun en büyük oranının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ülkelerin ise Filistin (Gazze Şeridi), Güney Sudan, Sudan, Yemen ve Haiti olduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 100'ü, Güney Sudan ve Sudan'da yaşayanların yarısından fazlası, Yemen ve Haiti nüfusunun ise neredeyse yarısının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, 5 ülke ve bölgede yaklaşık 2 milyon kişinin 2024'te IPC ölçeğine göre 5. seviye açlıkla karşı karşıya bulunduğuna, bunların yarısından fazlasının (1 milyon 106 bin 900) Gazze Şeridi'nde olduğuna verildi.

Bu rakamın, 2023 sonunda tahmin edilen 576 bin kişinin neredeyse iki katı olduğuna işaret edilirken, bunun, IPC tarihinde herhangi bir ülke veya bölgede kaydedilen en yüksek sayı olduğunun altı çizildi.

"Fon kesintileri, 10 milyonlarca insanın hayati destekten mahrum kalması anlamına geliyor"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son yıllarda bodurluğun azaltılması ve sadece anne sütüyle beslenmenin desteklenmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Ancak milyonlarca insanı gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme yüklerinden kurtarmak için hala yapılması gereken çok şey var. Bu rapor, cesaret verici bilgiler sunmanın yanı sıra eksikliklerin nerede olduğunu, kimlerin geride kaldığını, herkesin sağlıklı ve besleyici bir diyete erişebilmesini sağlamak için çabalarımızı nereye yönlendirmemiz gerektiğini de gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain ise açlığın endişe verici seviyelerde seyretmeye devam ettiğini ancak bununla mücadele için gereken fonun azaldığını kaydetti. McCain, şunları kaydetti:

"WFP geçen yıl 124 milyon insana hayat kurtarıcı gıda yardımı ulaştırdı. Bu yıl ise yüzde 40'a varan fon kesintileri, 10 milyonlarca insanın sağladığımız hayati destekten mahrum kalması anlamına geliyor. Genel gıda güvensizliği oranlarındaki küçük azalma memnuniyet verici olsa da çaresiz durumdaki insanlara kritik yardım sağlamadaki sürekli başarısızlık, bu zorlukla elde edilen kazanımları kısa sürede yok edecek ve dünyanın istikrarsız bölgelerinde daha fazla istikrarsızlığa yol açacak."

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Dünya, Gazze, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Gıda Güvensizliği Zirve Yaptı - Son Dakika

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