Gazze'de Gıda Krizi Kıtlık Seviyesinde - Son Dakika
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Gazze'de Gıda Krizi Kıtlık Seviyesinde

BM raporu, Gazze'deki gıda güvensizliğinin felaket seviyesine ulaştığını bildirdi.

16.05.2025 13:10
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağın (GNAFC) hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu (GRFC), insani yardımların kesildiği Gazze'de akut gıda güvensizliğinin en son aşama olan "felaket/kıtlık" seviyesinde olduğunu bildirdi.

BM'nin Roma merkezli kuruluşları FAO ile WFP, Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu GNAFC, yıllık Küresel Gıda Krizi Raporu'nu açıkladı.

Raporda, 2024'te rapor kapsamında seçilen 65 ülke veya bölgeden 53'ünde 295,3 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığı ve bu sayının 2023'e kıyasla 13,7 milyon daha fazla olduğu bildirildi.

Yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının, 2024'te üst üste 6 yıldır artış gösterdiği vurgulanan raporda, akut gıda güvensizliğindeki en büyük etkenin "çatışma" olduğu ifade edildi.

Raporda, 2024'te akut gıda güvensizliğinde 20 ülke veya bölgede yaklaşık 140 milyon insan için çatışmaların, 15 ülkede 59 milyon insan için ekonomik şokların ve 18 ülkede 96 milyon insan için aşırı hava olaylarının "ana etken" olduğu ifade edildi.

Öte yandan raporda, aralarında Afganistan, Kenya ve Ukrayna'nın bulunduğu 15 ülkede gıda güvenliği durumunda iyileşme görüldüğü belirtildi.

Gazze'de gıda güvensizliği "felaket/kıtlık" seviyesinde

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre en kötü seviye olan Aşama 5'te (fekaket/kıtlık) olan insan sayısının büyük ölçüde çatışmalardan dolayı 2023'e göre 2 kattan fazla arttığı aktarılan raporda, bu insanların yüzde 95'inden fazlasının Filistin (Gazze Şeridi) ve Sudan'da olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, "Bu akut gıda güvensizliği aşamasında insanlar aşırı gıda eksikliği ve başa çıkma kapasitelerinin tükenmesiyle karşı karşıya kalır ve bu da açlık, akut yetersiz beslenme ve ölüme yol açar." ifadesi kullanıldı.

"Gazze Şeridi'ne gıda erişimi ciddi şekilde kısıtlanmıştır"

"Mart ayı başında Gazze Şeridi'ne tüm geçişlerin kapatılması ve iki aylık ateşkesin çökmesinin ardından, gıda erişimi ciddi şekilde kısıtlanmıştır." denilen raporda, Sudan, Yemen, Mali ve Filistin'in (Gazze Şeridi) en ciddi krizleri yaşadığı aktarıldı.

Haiti, Lübnan, Myanmar, Nijerya, Filistin (Gazze Şeridi) ve Sudan'da çatışmaların arttığı bunun da nüfusun yerinden edilmesine yol açtığı belirtilen raporda, "Mart ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne tüm geçişler kapatıldı ve hiçbir yardım, gıda, yakıt veya tıbbi malzemenin girişine izin verilmedi. Mart'ın ortalarından itibaren yeniden başlayan askeri saldırılar, yerinden edilmelerin artmasına ve akut gıda güvensizliğinin daha da kötüleşmesine yol açmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Gıda Krizi Kıtlık Seviyesinde - Son Dakika

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