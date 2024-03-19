Gazze'de Gıda Krizi: Milyonlarca Kişi Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'de Gıda Krizi: Milyonlarca Kişi Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de neredeyse hiç gıdanın olmadığını ve milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi. IFRC, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki son duruma ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Paylaşımda, milyonlarca kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Gazze'ye, daha fazla insani yardımın hızla ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiği belirtildi.

19.03.2024 18:57  Güncelleme: 18:59
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de neredeyse hiç gıdanın olmadığını ve milyonlarca kişinin açılıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

IFRC, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki son duruma ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'de şu anda neredeyse hiç gıda yok." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, bazı çocukların yetersiz beslenme sorunuyla, bazılarının ise açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, milyonlarca kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Gazze'ye, daha fazla insani yardımın hızla ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Kızılay, İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Gıda Krizi: Milyonlarca Kişi Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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