Gazze'de Hastaneler Yüzde 50 Aktif - Son Dakika
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Gazze'de Hastaneler Yüzde 50 Aktif

Gazze'deki 36 hastaneden sadece 17'si kısmen faaliyette, sağlık durumu kritik durumda.

24.12.2024 17:46
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, sağlık sisteminin kritik olmaya devam ettiği Gazze'deki 36 hastaneden sadece 17'sinin kısmen faaliyette olduğunu belirtti.

Chapagain, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'deki sağlık sisteminin kritik olmaya devam ettiğini kaydeden Chapagain, günlük yaralanmaların yanı sıra süren saldırıların da sağlık sistemini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Chapagain, "Gazze'deki 36 hastaneden sadece 17'si kısmen faaliyette. Sağlık hizmetlerindeki zorlu koşullara rağmen Filistin Kızılayı ekipleri, ihtiyaç sahiplerine hayati önem taşıyan tıbbi yardım sağlamaya kendisini adamış durumda." ifadelerini kullandı.

Siviller, insani yardım görevlileri, hastaneler ve sağlık tesislerinin her yerde ve her durumda korunması gerektiğinin altını çizen Chapagain, "Çatışmaların ortasında, sağlık hizmetlerine erişim bir ölüm kalım meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli öldü, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hastaneler Yüzde 50 Aktif - Son Dakika

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