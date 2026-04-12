Gazze\'de Hüzünlü Paskalya Kutlaması

12.04.2026 15:51
Gazze'deki Hristiyanlar, İsrail saldırılarının gölgesinde ilk Paskalya'yı buruk bir sevinçle kutladı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli Hristiyanlar, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım ve kayıpların gölgesinde, Doğu Ortodoks takvimine göre ilk Paskalya Bayramı'nı kutladı.

On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve Gazze genelinde büyük yıkıma yol açan İsrail saldırılarının ardından bu yıl Paskalya kutlamaları hüzünlü bir atmosferde gerçekleşti.

Bu yıl Paskalya, Batı takvimine göre 5 Nisan'a, Doğu takvimine göre ise 12 Nisan'a denk geliyor.

Filistinli Hristiyanlar, tüm zorluklara rağmen Paskalya Ayinini, Gazze'nin Eski Şehir bölgesinde bulunan Aziz Porphyrius Kilisesi'nde gerçekleştirdi.

Gazze'deki Hristiyanlar, inançlarına göre Hazreti İsa'nın dirilişini anmak amacıyla ilahiler okuyup mum yakarak gece yarısı ayinine katıldı.

Bayram kapsamında cemaat üyeleri birbirlerini "Mesih dirildi" sözleriyle selamladı, ayin sonrasında ise aileleriyle bir araya geldi.

Bazı aileler, gelenek gereği yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Dünyanın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilen Aziz Porphyrius Kilisesi, Gazze'nin önemli dini simgelerinden biri olmasının yanı sıra Filistinli Hristiyan varlığının tarihsel bir göstergesi olarak biliniyor.

Acıya rağmen ayinler sürdü

Kilise içinde ve avlusunda toplanan cemaat üyeleri, mumlar yakarak ve ilahiler okuyarak barış temennisinde bulundu.

Duaların ardından katılımcılar dini ritüellerini yerine getirirken, bazıları da akrabalarının mezarlarını ziyaret etti.

Zor koşullara rağmen Gazze'deki Hristiyanlar, dini bayramlarını kutlamayı sürdürerek kimliklerine ve barış içinde birlikte yaşama değerlerine bağlılıklarını yineledi.

"Buruk bir sevinç"

Gazze'de yaşayan Macid Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde hem Hristiyan hem de Müslüman Filistin halkına yönelik saldırılardan sonra ilk kez Paskalya'yı kutluyoruz." dedi.

Yaşanan kayıplar ve yıkımlar nedeniyle buruk bir bayram sevinci yaşadıklarını belirten Terzi, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi, yaralıların iyileşmesi ve tutukluların serbest bırakılması temennisinde bulundu.

Terzi, "Bayram için mutluyuz ancak her yıl olduğu gibi değil. Paskalya'nın mesajı sevgi ve barıştır." ifadelerini kullandı.

Genç Faika Ayad ise savaş sonrası ilk Paskalya'nın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Paskalya bizim için umut ve neşe dolu bir bayram." dedi.

Her Filistinli çocuğun diğer çocuklar gibi yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Ayad, herkes için barış ve sevgi dilediklerini ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların yaklaşık yüzde 70'i Rum Ortodoks mezhebine, geri kalanı ise Latin Katolik mezhebine mensup.

Bu yılki Paskalya kutlamaları, ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede devam eden saldırıların gölgesinde gerçekleşti.

Savaş sırasında İsrail bombardımanının hedeflerinden biri olan Aziz Porphyrius Kilisesi'nde maddi hasar meydana gelmiş, ayrıca kiliseye sığınan yerinden edilmiş siviller arasında ölen ve yaralananlar olmuştu.

Ateşkese rağmen savaşın etkileri sürerken, bu yılki Paskalya kutlamaları önceki yıllara kıyasla daha sınırlı katılımla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

