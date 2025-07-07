Gazze'de İnsani Kriz: Açlık ve Susuzluk Silah Olarak Kullanılıyor - Son Dakika
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Gazze'de İnsani Kriz: Açlık ve Susuzluk Silah Olarak Kullanılıyor

07.07.2025 18:34
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Hamas, İsrail'in Gazze'deki insani felaketi artırırken, açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını belirtti.

Hamas, İsrail'in saldırıları ve yardım girişini yasaklayan sıkı ablukasıyla insani felakete neden olduğu Gazze'de aç bırakmanın yanı sıra susuz bırakmayı da silah olarak kullandığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de savunmasız sivilleri hedef alan suçlarını, ABD'nin himayesinde "ölüm tuzağına" dönüşen yardım mekanizmasıyla sürdürdüğü aktarıldı.

ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na işaret edilen açıklamada, bu vakfın merkezlerine insani yardım bulmak maksadıyla giden ve hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün arttığı kaydedildi.

Gazze'de aç bırakma politikası güden ve gıdayı silah olarak kullanan İsrail'in mart ayından bu yana Gazze'deki deniz suyu arıtma tesislerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "İsrail, milyonlarca sivile karşı açlığın yanı sıra susuzluğu da silah olarak kullanıyor ve bu durum Gazze'yi saran insani felaketi daha da derinleştiriyor. Devam eden soykırıma yeni bir suç daha ekliyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki belediyelerin, az sayıdaki aktif kuyuyu işletmek için gereken yakıtın tükenmesi ve su altyapısının İsrail tarafından kasıtlı olarak tahrip edilmesi nedeniyle "felaket boyutunda su krizi yaşanabileceği uyarısında" bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze'de okul, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezler, hastaneler ve sağlık kuruluşlarını kasıtlı ve sürekli şekilde almasının sistematik bir suç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in başta insani yardıma ulaşmak isteyenler olmak üzere sivilleri hedef alan saldırıları kınanırken insani yardım dağıtımında Birleşmiş Milletlerin mekanizmasına dönülmesi çağrısı yapıldı.

Gazze'deki insani yardım örtüsü altındaki "ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.

"Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 758'e, yaralıların sayısı da 5 bin 5'e çıktı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Susuz, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Kriz: Açlık ve Susuzluk Silah Olarak Kullanılıyor - Son Dakika

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