Gazze'de İnsani Kriz Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de İnsani Kriz Zirveye Ulaştı

22.07.2025 11:38
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İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de açlık ve gıda kıtlığı artarken, ölümler yaşanıyor.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde insani kriz zirveye ulaşırken Tel Aviv yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) depolarında tüm nüfusa 3 aydan fazla yetecek gıda ve 6 bin tır insani yardımın içeri girişine izin vermiyor.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, BM çalışanları da dahil Gazze'deki halkın açlık nedeniyle umutsuz mesajlar gönderdiği aktarıldı.

Açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'de gıda fiyatlarının 40 kat arttığı belirtilen açıklamada, "Gazze'nin hemen dışında, UNRWA'nın depolarında tüm nüfusa üç aydan fazla yetecek kadar gıda stoku var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki acı insan yapımıdır ve durdurulmalıdır." denilerek İsrail'e ablukayı bir an önce kaldırması ve bölgeye yardım girişine izin vermesi çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde 1 kg un ve pirincin fiyatının 30, şekerin kilosunun ise 100 dolara çıktığı kaydedildi.

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma da basına verdiği röportajda, bir kaç kilometre ötede dükkanların dolu olmasına karşın Gazze'de aralarında BM çalışanlarının da olduğu tüm halkın kıtlık yaşadığını ve şiddetli açlıktan bayıldığını söyledi.

Touma, "Mısır ve Ürdün'de 6 bin kamyon dolusu gıda, ilaç ve hijyen malzemesi, UNRWA tarafından insanlara dağıtılmak üzere Gazze'ye sokulmak için yeşil ışık yakılmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler yaşanıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Kriz Zirveye Ulaştı - Son Dakika

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