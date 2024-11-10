Gazze'de İsrail Saldırıları: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında biri bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

10.11.2024 17:46
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İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda biri bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir binayı bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şey Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait silahlı dron Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 3 yaşındaki Filistinli bebek hayatını kaybetti, bebeğin anne ve babası da yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Tel ez-Zater ve Meşru Beyt Lahiya bölgelerine yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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