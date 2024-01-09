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Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin sağlık durumu kötüleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin sağlık durumu kötüleşiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda yerinden edilen Filistinlilerin çoğunluğu hijyenik olmayan koşullarda yaşamak zorunda kalıyor. Bir çadırda 15'ten fazla kişinin kaldığı geçici barınaklar, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Yerinden edilen kişilerin yaşadığı bölgelerde ise yeterli kalacak yer bulunmaması nedeniyle kira fiyatları normalin yüzde 800 üzerine çıkmış durumda. İsrail saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde binlerce kişi hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Gazze\'de İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin sağlık durumu kötüleşiyor
09.01.2024 - 18:37,  Güncelleme: 18:38
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ortalama 1 çadırda 15'ten fazla yerinden edilen Filistinlinin kaldığı ve bu durumun da bulaşıcı hastalıklara neden olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki yerinden edilmiş insanların durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde çadır ve geçici barınaklar aşırı kalabalık ve bir çadırda 15'ten fazla kişi kalıyor.

Bu durum da insanları hijyenik olmayan koşullara ve bulaşıcı hastalıklara maruz bırakıyor. Yerlerinden edilen kişilerin kendi kendilerine kurdukları geçici barınaklar ise mevcut hava koşullarına dayanıksız malzemelerden inşa ediliyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki yerinden edilen kişilerle yapılan ankete göre, güneyde yeterli kalınacak yer bulunmaması nedeniyle dairelerin kiraları normal fiyatının yüzde 800 fazlasına kadar çıktı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor." açıklamasında bulunmuştu.

UNRWA, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Kaynak: AA
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