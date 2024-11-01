Gazze'de İsrail Saldırılarında 16 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırılarında 16 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti.

01.11.2024 19:49
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İsrail'in soykırım saldırıları yürüttüğü Gazze Şeridi'nde, havadan bombardıman ve topçu ateşi sonucunda 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze şehrindeki Ehli Baptist Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı, Gazze'nin merkezi ve Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya saldırdı.

İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir pazar yerindeki Filistinlilere topçu ateşiyle saldırması sonucunda 1'i çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze şehrinin merkezindeki Firas pazarına hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun 1'i kadın 3 Filistinliyi öldürdüğü aktarıldı.

İsrail'in silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir araya gelen Filistinlilere saldırdığı, olayda 5 kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli öldü, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırılarında 16 Ölü - Son Dakika

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