Gazze'de İsrail Saldırılarında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir çadırı hedef aldığı saldırıda anne, baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde 3 evi bombaladığı saldırı sonucu bir kadın yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu biri kadın, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu biri yaşlı, 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun yine bir evi hedef alması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan sözde insani yardım dağıtım noktası çevresine açılan ateşte 5 Filistinli öldü.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.