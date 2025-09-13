Gazze'de Kapsamlı Katliam: Cehennem Gibi Hayat - Son Dakika
Gazze'de Kapsamlı Katliam: Cehennem Gibi Hayat

13.09.2025 20:11
İsrail'in Gazze'deki saldırıları artıyor, halk büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde kapsamlı bir katliam işlendiği ve halkın "cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçtığı" belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal planını onayladıktan sonra kentte sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını artırması ve Filistinlileri göçe zorlamasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yasama organı konumundaki Filistin Ulusal Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da, Gazze kentinde kapsamlı bir katliam işlendiği, insanların ve binaların sistematik bir şekilde hedef alındığı ve soykırım suçu işlendiği kaydedildi.

Yoksulluk ve ablukadan bitkin düşen Gazze sakinlerinin, uluslararası toplumun sessiz kaldığı, renk ve ırk temelli çifte standartların hüküm sürdüğü, yaklaşık 2 yıldır etnik temizliğe, ablukaya ve açlığa maruz kalan bir halkla ilgili alınan uluslararası kararların uygulanmadığı bir dünyada "cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçtığı" ifade edildi.

Açıklamada, Filistin TV binasının hedef alınması ve tamamen yıkılmasının, İsrail'in gerçeği örtbas etme ve Filistin halkını susturma girişiminin bir parçası olduğu aktarıldı.

Dünya ülkelerine, parlamentolarına ve başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlara "bu korkunç katliamın durdurulması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve yüz binlerce insanın soykırım ve etnik temizlik tehdidinden kurtarılması için derhal müdahale edilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusu, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA

