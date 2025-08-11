Gazze'de Katliam Endişesi

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in bölgeden herhangi bir görüntü ya da ses kaydı yayınlanmadan Gazze'de katliam gerçekleştirmeye hazırlandığını belirtti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra dün akşam saatlerinde düzenlediği, aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da bulunduğu 6 gazetecinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

"Öleceğiz ve kimsenin bundan haberi olmamasından endişe ediyoruz." diyen Ebu Silmiyye, "İsrail'in gazetecileri öldürmesi, Gazze kenti aleyhinde büyük bir şey planladığına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Ebu Silmiyye, İsrail saldırısında Şerif ve Kurayka'nın öldürülmesine ilişkin ise "Gazze ve dünya, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizlikleri hiçbir tahrifat veya ekleme olmaksızın aktaran sesleri kaybetti." diye konuştu.

Ebu Silmiyye, "İsrail bölgeden hiçbir görüntü ya da ses kaydı yayınlanmadan yapılacak büyük bir katliama hazırlanıyor. Bu yüzden Al Jazeera muhabirleri Şerif ve Kurayka'yı öldürdü." dedi.

İsrail'in hastane yakınındaki gazetecilerin çadırına saldırısı

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka, gazeteci Muhammed el-Halidi ve 3 kameraman yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu açıklama yaparak saldırıda Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etmişti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edilmişti.