Gazze'de Katliam Tehlikesi - Son Dakika
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Gazze'de Katliam Tehlikesi

Filistin Temsilcisi Mansur, Gazze'nin kuzeyinde 470 bini aşkın insanın katliam tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

22.10.2024 08:16
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 470 bini aşkın kişinin çok yakın bir katliamla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu ayki başkanlığını yapan İsviçre'ye mektup gönderdi.

İşgalci güç İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım işlediğini kaydeden Mansur, Gazze'nin kuzeyinde 470 bini aşkın insanın çok yakın bir katliamla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Mansur, İsrail'in haftalardır kuzeydeki Filistin halkını yiyecek, su, ilaç ve insan yaşamı için gerekli olan her şeyden mahrum bıraktığına, hastaneleri sistematik olarak hedef alarak sivil halkın sağlık hizmeti almasına engel olduğuna ayrıca gidecek güvenli bir yer olmamasına rağmen Filistinli aileleri zorla güneye sürdüğüne dikkati çekti.

Uluslararası toplumu daha önce bu planlar konusunda uyardıklarını, soykırımın durdurulması için harekete geçme çağrısında bulunduklarını ancak BMGK'nin, sistematik bir şekilde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar karşısında harekete geçmekten aciz olduğunu ifade eden Mansur, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin maruz kaldığı toplu cezalandırmaya son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mansur, BMGK'nin, sivilleri koruması, İsrail'in kasten yok etmeye çalıştığı uluslararası hukuk sistemini kurtarması, derhal ateşkes sağlanması yönünde talepte bulunması, tüm tarafların buna uymasını temin etmesi, Filistin halkının zorla tehcirini ve etnik temizliği durdurması ve UNRWA ile diğer tüm BM kuruluşları aracılığıyla insani yardım sağlaması gerektiğini aktardı.

?İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Riyad, Gazze, Son Dakika

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