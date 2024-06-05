Gazze\'de Kıtlık Uyarısı: İsrail Acilen Harekete Geçmeli

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Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı (FEWS NET) uzmanları, Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın baş göstermiş olabileceği uyarısında bulunarak, İsrail'in acilen harekete geçmesi gerektiği çağrısında bulundu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen FEWS NET, Gazze'deki kıtlık üzerine rapor yayımladı.

Raporda, çocuklar da dahil insanların bölge genelinde açlıktan yaşamını yitirdiği vurgulanarak, gıda yardımlarının bölge halkına ulaştırılmasında yöntem değişikliği yapılmadığı takdirde koşulların muhtemelen temmuza kadar aynı kalacağı belirtildi.

Gazze'ye yardımları artırma yönündeki çabaların yetersiz olduğu konusunda da uyarının yer aldığı raporda, Gazze'de kıtlık yaşandığını defaatle reddeden İsrail hükümetine acilen harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Raporda, çatışmalar ve bölgeye insani erişimin engellenmesi nedeniyle kıtlık yaşandığını kanıtlayacak verilerin toplanamadığı açıklandı.

Ayrıca haberde, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasına göre (IPC), bir bölgenin kıtlıkla boğuştuğunu gösteren üç unsurun; hanelerin yüzde 20'sinde aşırı gıda eksikliğinin görülmesi yahut gıdasızlıktan dolayı ölümlerin gerçekleşmesi, çocukların en az yüzde 30'unun akut yetersiz beslenme ve aşırı zayıflıktan muzdarip olması ile her 10 bin kişiden iki yetişkin veya dört çocuğun açlıktan, açlığın yan etkileri nedeniyle her gün ölmesi olduğu hatırlatıldı.

Haberde, resmi olarak kıtlık ilan edilebilmesi için bölgedeki duruma ilişkin ihtiyaç olan verilerin toplanması gerektiği vurgulanırken, olası bir resmi kıtlık ilanının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) ve Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davada delil olarak kullanılabileceği belirtildi.

FEWS NET'in dün yayımladığı rapor, Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın baş göstermiş olabileceğini söyleyen ilk teknik değerlendirme olarak kayıtlara geçti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) bugün yapılan açıklamada, "Gazze'de 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalması bekleniyor." denildi.

Sınır kapılarının kapatıldığı Gazze'de "kıtlık" uyarıları

New York Times gazetesinin 24 Mayıs'ta yayınlanan haberinde, "İsrail, insani yardımlara ilişkin kısıtlamalarını kaldırmaz, çatışmalar durmaz ve temel hizmetler yeniden faaliyete geçirilmezse Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanacak. Yetersiz beslenmeye karşı sağlık hizmeti ve temiz su bulunmadığı müddetçe Gazze'de kıtlığın yaşanması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi de 26 Mayıs'taki açıklamasında, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardımların bölgeye girişini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzey kentlerinde yeniden açlık ve kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'ndaki işgalini sürdürmesi, kapıyı yardım tırlarının girişine kapatması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan da yardım tırlarının girişini engellemeye devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleştiği vurgulanmıştı.

Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin Filistinli, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesi ve kuzey bölgelerine yardım tırlarının girişine izin vermemesi nedeniyle gıda sıkıntısı çekiyor. Yerel yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, bu durumun "kıtlık tehdidini" yeniden gün yüzüne çıkardığını vurguluyor.