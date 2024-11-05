Gazze'de Ölü Sayısı 43 Bine Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Ölü Sayısı 43 Bine Yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı son 24 saatte 17 artarak 43,391'e ulaştı.

05.11.2024 16:48
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 43 bin 391'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 396 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 17 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 391'e, yaralı sayısının da 102 bin 347'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ölü Sayısı 43 Bine Yükseldi - Son Dakika

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