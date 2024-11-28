Gazze'de Ölü Sayısı 44 Bin 330'a Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Ölü Sayısı 44 Bin 330'a Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 48 kişi daha hayatını kaybetti.

28.11.2024 18:17
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 44 bin 330'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 419 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 48 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 330'a, yaralı sayısının da 104 bin 933'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ölü Sayısı 44 Bin 330'a Yükseldi - Son Dakika

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