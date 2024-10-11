Gazze'de Sağlık Sektörüne Saldırılar Uyarısı - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Sektörüne Saldırılar Uyarısı

Gazze hükümeti, İsrail'in sağlık tesislerine saldırılarını ve tehditlerini kınadı, uluslararası yardıma çağrı yaptı.

11.10.2024 00:16
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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun özellikle Gazze kentinde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sektörünü hedef almasının kötü yansımalarına karşı uyardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık sektörünü hedef alarak ve hastaneleri yok ederek Filistin halkına yönelik soykırım suçunu tamamlamaya çalışıyor." dedi.

İsrail ordusunun Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki hayati sektörleri hedef almasının kötü yansımaları konusunda uyaran Sevabite, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren hastanelere yönelik tehditlerini artırıyor; Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatmaya, tesislerine ve idari ofislerine ateş etmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölge sakinlerine ilk yardım hizmeti sağlamak için kendilerini yenileyen diğer hastanelerdeki sağlık hizmetlerini durdurma tehdidinde bulunuyor."

Kuzeydeki 3 büyük hastane yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Sevabite, İsrail ordusunun "toplu mezara dönüştürmekle" tehdit ettiği ve boşaltılmalarını istediği Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin tamamen yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsrail'in, hastanelere yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme girişini engelleyerek sağlık sistemini çökertmeyi amaçladığını ve on binlerce sivilin hayatını tehdit ettiğine işaret eden Sevabite, uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlara bu hastaneleri korumak için acilen harekete geçmeleri ve Şifa Hastanesi senaryosunun tekrarlanmasını engellemeleri çağrısı yaptı.

"Tehcir planları başarısız oldu"

Sevabite, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettirme planının başarısızlığa uğradığını belirtti.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları karşısında direnmeye devam ettiğine işaret eden Sevabite, "İsrail'in Gazze Şeridi halkının kararlılığı ve ısrarları karşısında başarısız olacağını" vurguladı.

Gazetecilerin İsrail tarafından hedef alınmasına da değinen Sevabite, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecileri hedef almaya devam ettiğini, şu ana kadar 176 gazeteciyi öldürdüğünü, 396 gazeteciyi yaralandığını, 36 gazeteciyi de alıkoyduğunu belirtti.

İsrail'in "soykırım niteliğindeki savaş suçlarını ifşa eden Filistinli gazetecileri hedef alarak gerçekleri yok etmeye ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını" kaydeden Sevabite, İsrail'in gerçekleri çarpıtma girişimlerinin de başarısız olduğuna, Filistinli gazetecilerin gerçek tabloyu dünyaya aktarmadaki başarısının uluslararası kamuoyunun dengesinin bozulmasına ve Filistin'e destek çağrılarının artmasına yol açtığını vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesinde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirmişti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in,Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Sektörüne Saldırılar Uyarısı - Son Dakika

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