Gazze'de Saldırılar: Günde 90 Kişi Ölüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana günlük ortalama 90 kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Sevabite, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik soykırım başladığından bu yana günde ortalama 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda her gün 207 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığını ifade etti.

İsrail ordusunun saldırılarının başlangıcından bu yana günlük 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini kaydeden Sevabite, yine her gün ortalama 22 kadının öldürüldüğünü ifade etti.

Sevabite, her gün ortalama 20 Filistinlinin de zorla kaybedildiğini, günlük 9 ailenin de yok edildiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldi.