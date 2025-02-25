Gazze'de Soğuk Hava 3 Çocuğun Hayatını Aldı - Son Dakika
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Gazze'de Soğuk Hava 3 Çocuğun Hayatını Aldı

Ateşkese rağmen İsrail'in yardımları kısıtlaması, Gazze'de 3 çocuğun soğuk yüzünden ölmesine neden oldu.

25.02.2025 10:16
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Ateşkese rağmen İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar bölge halkının acılarını artırıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze'de 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynaklar, soğuk havanın etkili olduğu Gazze'de çok sayıda çocuğun durumunun "kritik" olduğunu söyledi.

Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 10'a yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, daha önce 7 çocuk Gazze'de şiddetli soğuk sebebiyle hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.

İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Soğuk Hava 3 Çocuğun Hayatını Aldı - Son Dakika

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