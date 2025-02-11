Gazze'de Son 24 Saatte 11 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Son 24 Saatte 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

Ateşkesin 22. gününde Gazze'de 11 ölüm ve 10 yaralı rapor edildi. Ölenlerden 8'i enkaz altından.

11.02.2025 16:18
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İsrail'in 471 gün aralıksız devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan 11 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 22. gününde İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 11 kişinin cansız bedeni ile 10 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 219'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 665'e çıktı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Son 24 Saatte 11 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Son 24 Saatte 11 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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