Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar Paneli Yarın Düzenlenecek - Son Dakika
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Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar Paneli Yarın Düzenlenecek

Gazze\'de Soykırım: Yeni Kanıtlar Paneli Yarın Düzenlenecek

Anadolu Ajansı (AA) tarafından İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının ele alınacağı 'Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar' paneli yarın AA Atölye'de düzenlenecek. Panelde, İsrail'in işlediği savaş suçları uluslararası ceza hukuku ışığında uzmanlar tarafından tartışılacak ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava ele alınacak. Ayrıca, UAD'nin aldığı kararların ardından işlenmeye devam edilen savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar da kamuoyu ile paylaşılacak. Panelde konuşma yapacak isimler arasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Doç. Dr. Hakan Erkiner ve Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın yer alıyor.

19.02.2024 10:03  Güncelleme: 10:04
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Anadolu Ajansı (AA) tarafından İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının ele alınacağı "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" paneli yarın düzenlenecek.

AA Atölye'deki panelde, İsrail yönetiminin işlediği savaş suçları uluslararası ceza hukuku ışığında uzmanlarca tartışılacak ve Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) dava tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Panelde ayrıca, UAD'nin aldığı kararların ardından işlenmeye devam edilen savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar da kamuoyu ile paylaşılacak.

Moderatörlüğünü AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul'un yapacağı panel, yarın AA Atölye'de saat 10.00'da başlayacak.

Panelde, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Erkiner ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın konuşma yapacak.

AA muhabirleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki savaş suçlarını kayıt altına alıp dünyaya duyurmuş, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar, UAD'de kanıt olarak kullanılmıştı.

Öte yandan AA, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı almıştı. Bu kapsamda uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Ajansı, Orta Doğu, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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