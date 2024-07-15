Gazze'de Su Krizi: 700 Bin İnsan Hayat Tehdidi Altında

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Filistinli yetkililer, İsrail'in 9 aydır "soykırım savaşı" yürüttüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Balah ile Gazze kentlerinde büyüyen su sorununun, yaklaşık 700 bin insanın hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyi, İsrail ordusunun saldırılarının yanı sıra, yakıt kıtlığı nedeniyle arıtma tesislerinin ve su kuyularının devre dışı kalması nedeniyle içme suyu temininde ciddi bir kriz yaşıyor.

Deyr el-Balah Belediyesi Acil Durum Komitesi Başkanı İsmail Sarsur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki tüm su kuyularının ve depolarının, çalıştırılması için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle devre dışı kaldığını belirtti.

Sarsur, İsrail saldırılarının devam ettiği kentte, 700 bin insanın hayatının aynı zamanda büyük bir susuzluk tehdidi altında olduğuna dikkati çekerek, su krizinin büyük bir sağlık sorununa yol açabileceği uyarısı yaptı.

Gazze Şeridi Belediyeler Federasyonu Koordinatörü Hüsnü Muhenna da Gazze ve kuzey bölgesinin, İsrail ordusunun saldırıların başlangıcından bu yana kuyuları ve su hatlarını yok etme politikası nedeniyle yaşanan ciddi su kriziyle, aşırı susuzluk durumu yaşadığını belirtti.

Su kıtlığının bir sağlık ve çevre felaketi olarak özellikle çocuklar arasında salgın ve hastalıkların yayılmasına yol açtığını vurgulayan Muhenna, uluslararası kuruluşlar ve BM kurumlarına, Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerindeki su krizini çözmek için acilen müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yayımladığı ortak raporda, Gazze Şeridi'ndeki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar olduğu tahmin edildiği açıklanmıştı.

Raporda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirirken" altyapı kapsamlı bir şekilde tahrip edildiği, yakıt kıtlığı, tüm atık su arıtma tesis ve sistemlerinin bozulmasına yol açtığı vurgulanmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) daha önce, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye akaryakıt sağlanamaması sebebiyle su arıtma tesislerinin çalışmaz hale geldiğini duyurmuştu.

UNRWA açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"İnsanlara yeterli derecede su bulunmuyor. Artık hayatta kalmak büyük mücadeleler istiyor. Gazze Şeridi'ndeki kanalizasyon ve altyapı ciddi anlamda tehlike saçtığı için kişisel temizlik ve içme suyunda dahi deniz suyu kullanılmak zorunda. Filistinli çocukların günlük 6 veya 8 saati gıda ve su taşımakla geçiriyor. Çocuklar genellikle uzak mesafelerden ağır yükler taşıyor."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.