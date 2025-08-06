Gazze'de Yardım Tırı Faciası: 25 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Yardım Tırı Faciası: 25 Ölü

06.08.2025 12:54
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İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım tırını devirmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun açlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde güvenli olmayan bir yola girmeye zorladığı insani yardım tırının yiyecek almak isteyen Filistinlilerin üzerine devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de insani krizin derinleştirdiği ve kaos ortamı oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'ye girişine izin verilen kısıtlı sayıdaki insani yardım tırını İsrail'in kasıtlı olarak tehlikeye attığı ve açlık çeken Filistinlilere ulaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye giren yardım tırlarını uzun süredir aç olan ve temel ihtiyaçlarına ulaşamayan sivillerle dolu yollara girmeye zorladığı, bu şekilde bilinçli olarak yardım tırlarını saldırılara maruz bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ve felaket koşulları altında Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun daha önce bombaladığı, geçişe uygun olmayan ve güvensiz bir yola girmeye zorladığı gıda taşıyan yardım tırının devrilmesi sonucu yiyecek almak isteyen 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ortamında Gazze'deki Filistinlileri hayatlarını tehlikeye atmaya ittiği vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, benzeri görülmemiş bir insani felaketin ortasında 2,4 milyon insana karşı kitlesel aç bırakma suçu işlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in aç bırakma amacıyla Gazze'ye insani yardım girişini engellediği ve sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğü de hatırlatıldı.

Medya Ofisi, İsrail'in kaos ve aç bırakma politikasının son aylarda yüzlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını vurguladı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğine dikkati çekilen açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuka göre tam bir soykırım suçu teşkil eden bu kasıtlı suç siyasetini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de her geçen gün kötüleşen insani felaketten İsrail ile onun oluşturduğu sisteme başta ABD olmak üzere katılan ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum, Birlemiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, İsrail'in işlediği suçların durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Açlığa mahkum edilen Gazze'ye engelsiz ve koşulsuz bir şekilde gıda, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçların girişinin sağlanması, sınır kapılarının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde açılması çağrısında bulunuldu.

"Gazze Şeridi'ndeki durum tüm kırmızı çizgileri aştı." denilen açıklamada, gerekli müdahalenin yapılmaması, sessiz kalma veya görmezden gelme yoluyla doğrudan ve dolaylı olarak suç ortaklığı yapılması sonucu İsrail'in Gazze'de sistematik suçlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi de yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1568'e çıktı, yaralıların sayısı da 11 bin 230 aştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yardım Tırı Faciası: 25 Ölü - Son Dakika

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