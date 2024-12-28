Gazze'de Yeraltı Çadırı Kuruldu - Son Dakika
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Gazze'de Yeraltı Çadırı Kuruldu

Saldırılardan korunmak için yeraltında çadır inşa eden Taysir Ubeyd, ailesiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

28.12.2024 12:39
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- Gazzeli baba ailesiyle birlikte hayata tutunmak için "yeraltı çadırı" kurdu

GAZZE ŞERİDİ - Gazze'de ailesiyle birlikte 9 kez yerinden olan bir baba, İsrail'in saldırılarından korunmak amacıyla çukur kazarak "yeraltı çadırı" inşa etti.

İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinliler, hayata tutunmak için her yolu deniyor. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yaşayan, ancak 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar nedeniyle 9 kez yerinden edilen 37 yaşındaki Taysir Ubeyd, son olarak ailesiyle birlikte Deir el-Balah'a geldi. Ubeyd, 10 kişilik ailesini İsrail ordusunun saldırılarından korumak amacıyla çukur kazarak "yeraltı çadırı" inşa etti. Ubeyd, İsrail bombardımanına veya şarapnellere maruz kalma korkusuyla çadırını yeraltına kurmak zorunda kaldığını ifade etti. Saldırılardan kaçtıkları sırada uygun bir çadır kurmak için gerekli malzemelerin bulunmadığını ve daha sonra kullandıkları çadırın 10 kişilik ailesi için yeterli olmadığını belirten Ubeyd, çadırın ayrıca herhangi bir top veya şarapnele karşı koruma sağlamaması nedeniyle böyle fikrin aklına geldiğini belirtti. Ubeyd, "1 metre 80 santimetre derinliğinde toprak kazdım ve ilk çadırı kurdum. İçine şilteyi, giysileri koydum, düzenledim ve böyle yaşamaya başladık. Şu anda çocuklarım için ikinci çadırı hazırlıyorum. Çukur kazmak için ilkel aletler kullandım, eğer daha fazla imkanım olsaydı toprağı kazıp üstüne çadırı örten naylon ve yıpranmış kumaşı koymazdım" diye konuştu. Ubeyd, yeraltındaki çadırın normal çadırlara göre daha sıcak olduğunu, rüzgardan etkilenmediğini belirterek, "Ailemi ve çocuklarımı çok seviyorum. Onların tanık oldukları sıkıntı ve acılardan kurtulmaları için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Yeraltı Çadırı Kuruldu - Son Dakika

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