Gazze'de Yetersiz Beslenme 3.500 Çocuğun Hayatını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Yetersiz Beslenme 3.500 Çocuğun Hayatını Tehdit Ediyor

Hamas medya ofisi, Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmenin 3.500 çocuğun hayatını tehdit ettiğini açıkladı. Bölgeye girişi yasaklanan besin takviyeleri ve aşı eksikliği nedeniyle çocuklar ölüm riskiyle karşı karşıya. İsrail ve ABD yönetimi, yardım ve malların Filistin halkına ulaşmasını engelleyenler olarak suçlandı. Aynı gün Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 37.372'ye yükseldiğini, 85.452 kişinin de yaralandığını bildirdi.

19.06.2024 13:01
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GAZZE, 19 Haziran (Xinhua) -- Hamas medya ofisi yaptığı basın açıklamasında, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'nde 3.500 çocuğun hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Salı günü yapılan açıklamada "Gazze Şeridi'nde kıtlık artıyor. 3.500 çocuk yetersiz beslenmenin yanı sıra bölgeye girişi yasaklanan besin takviyeleri ve aşıların eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya" denildi.

Açıklamada, yardım ve malların Filistin halkına ulaşmasını engelleyenlerin başta İsrail ve ABD yönetimi olduğu ileri sürüldü.

Aynı gün Gazze'deki sağlık yetkilileri de yaptıkları basın açıklamasında, devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 37.372'ye yükseldiğini, 85.452 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de Yetersiz Beslenme 3.500 Çocuğun Hayatını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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