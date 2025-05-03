Gazze\'deki Abluka İnsani Krizi Derinleştiriyor

GAZZE, 3 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, devam eden İsrail ablukasının Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirdiğini ve özellikle kadınlar ile çocukları etkilediğini belirtti.

Ajans, 2 Mart'ta başlayan ablukanın üzerinden iki ay geçmesi dolayısıyla cuma günü yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in kısıtlamalarının bölgenin yaşam koşullarında ciddi bir kötüleşmeye yol açtığını ve temel gıda, ilaç ve insani yardım malzemelerinin engellenmeye devam ettiğini vurguladı.

Ajans, "Kuşatma her geçen gün, bombardımanlarda hayatını kaybedenlere ek olarak daha fazla çocuk ve kadını sessizce öldürecek" diye ekledi.

Ablukanın aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğu sivillere yönelik toplu cezalandırma anlamına geldiğini belirten ajans, İsrail'e ablukayı derhal kaldırması ve insani yardımların acilen ulaştırılmasını kolaylaştırması çağrısında bulundu.

"İnsanlığımızı tamamen kaybetmediğimizi göstermenin zamanı geldi" diyen ajans, hayat kurtaran yardımların girişine izin vermek için geçişlerin hızla yeniden açılması çağrısını yineledi.

İsrail 18 Mart'ta Gazze'deki askeri operasyonlarına yeniden başlamıştı. Gazze'deki sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in yoğun saldırılarını yenilemesinden bu yana en az 2.326 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 6.050 kişinin de yaralandığını söyledi.