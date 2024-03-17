Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki hemşiresi Loay Harb, Gazze'de yaşanan durumun bir felaket olduğunu ve bunu kelimelerin tarif edemeyeceğini bildirdi.
MSF'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'nin kuzeyinde görevli hemşire Harb'in bölgedeki duruma ilişkin görüşlerine yer verildi.
"Gazze'deki mevcut durum bir felaket ve kelimeler bunu tarif edemez" ifadelerini kullanan Harb, burada yaşanan gıda eksikliği ve zor şartlarda tıbbi destek verdiklerini belirtti.
Paylaşımda, MSF'nin, bölgedeki personelleriyle nadiren irtibat kurabildiği de kaydedildi.
İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › Gazze'deki Durum Bir Felaket: Sınır Tanımayan Doktorlar - Son Dakika
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