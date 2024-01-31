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Gazze'deki El Amal Hastanesi'nde oksijen tükendi, 45 günlük bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazze'deki El Amal Hastanesi'nde oksijen tükendi, 45 günlük bebek hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki El Amal Hastanesi'nde oksijen kaynaklarının tükenmesi sonucu 75 yaşındaki bir kadın ve 45 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kadın ve bebeğin cenazesi hastanenin bahçesine defnedildi.

31.01.2024 18:45
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- Gazze'deki El Amal Hastanesi'nde oksijen tükendi, 45 günlük bebek hayatını kaybetti

Bebeğin cenazesi hastanenin bahçesine defnedildi

GAZZE - Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki El Amal Hastanesi'nde oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle 75 yaşındaki bir kadın ve 45 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini, kadının ve bebeğin cenazelerinin hastanenin bahçesine defnedildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki El Amal Hastanesi'nde oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle 75 yaşındaki bir kadın ve 45 günlük kız bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, hastanede kılınan cenaze namazının ardından kadının ve bebeğin cenazelerinin hastanenin bahçesine defnedildiği aktarıldı.

Gazze\'deki El Amal Hastanesi\'nde oksijen tükendi, 45 günlük bebek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gazze'deki El Amal Hastanesi'nde oksijen tükendi, 45 günlük bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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