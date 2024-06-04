Gazze'deki Filistin Hükümeti İsrail'e Ait Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Gazze'deki Filistin Hükümeti İsrail'e Ait Saldırıyı Kınadı

Gazze\'deki Filistin Hükümeti İsrail\'e Ait Saldırıyı Kınadı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'e ait savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentindeki sığınmacıların kaldığı okulun yakınına düzenlediği saldırıyı kınadı. Saldırı sonucunda 8 polis hayatını kaybetmişti. Hükümet yetkilileri, İsrail'in hizmet sektöründeki kadroları ve polisleri hedef almasını ve bombalamasını suç olarak gördüklerini belirtti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin polis olduğu açıklandı.

04.06.2024 16:21
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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde sığınmacıların kaldığı okulun yakınına düzenlediği ve 8 polisin öldüğü saldırıyı kınadı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, "Deyr el-Belah şehrinde, güvenlik ve kamu düzenini sağlamak için rutin görevleri sırasında bir polis aracının bombalanması sonucu 8 polisin ölümüyle sonuçlanan işgalcilerin korkakça işlediği suçu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in hizmet sektöründeki kadroları ve polisleri hedef alması ve bombalamasını, "Siyonist düşmanın" iç cepheyi karıştırmayı, kaos ortamı oluşturmayı hedefleyen ve halka yardım sunulmasını engellemeye yönelik her türlü girişimini suç olarak gördüklerini belirten Maruf, şunları kaydetti:

"Bu kadrolar, Cenevre Sözleşmeleri uyarınca korunuyor ve insani ve mesleki görevlerini yerine getiriyorlar. Bu da bombardımanları, uluslararası insani hukuka karşı sorumsuzluğunu yansıtan karmaşık bir Siyonist suç haline getiriyor. İşgalin iç cephemizi yıkmaya yönelik tüm çaba ve girişimleri amacına ulaşamayacak ve bir boşluk ve kaos oluşturmada başarılı olamayacaktır."

Aksa Şehitleri Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının "güvenli bölge olarak gösterdikleri", Deyr el-Belah kentinde sığınmacıların kaldığı "Filistin Teknik Yüksek Okulu" yakınında bir yeri bombalaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edilmişti.

Resmi makamlar, daha sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin polis olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistin Hükümeti İsrail'e Ait Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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