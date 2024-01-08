Gazze\'deki Gazetecilerin Ölüm Riski Askerlerden Daha Yüksek

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de Filistinli gazetecilerin ölüm riskinin cephedeki askerlerden daha yüksek olduğunu bildirdi.

Brüksel merkezli IFJ'nin Genel Sekreter Yardımcısı Tim Dawson tarafından kaleme alınan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığında bölgede yaklaşık 1000 Filistinli gazeteci çalıştığı ancak bir süre sonra gazetecilerin ölümünün "günlük olay" haline geldiği vurgulandı.

IFJ'ye göre 75, bazı kaynaklara göre ise 100'ü aşkın gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, öldürülen 75 gazetecinin bölgede çalışanların yüzde 7,5'ine denk geldiği aktarıldı.

ABD askerlerinin Güney Kore'de yüzde 1,4'ü, Vietnam'da yüzde 1,7'si ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ise yüzde 1,8'inin öldüğüne işaret edilen açıklamada, "Gazze'de gazetecilerin ölüm riski cephedeki askerlerden daha yüksek." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada çatışma ve savaş sırasında askerlerin sahip olduğu eğitim ve olanaklara gazetecilerin sahip olmadığının altı çizilerek, "Kamera, mikrofon ve not kağıtlarıyla donanmış olan Gazze'deki gazeteciler, dünyanın en sofistike ordularından birinin en vahşi saldırısıyla karşı karşıyadır." ifadesi kullanıldı.

"Modern çağda ifade özgürlüğüne yönelik en kanlı ve acımasız baskılardan birine tanık oluyoruz"

Uluslararası medya kuruluşlarının Gazze'ye girişine izin verilmediğinin aktarıldığı açıklamada, uluslararası kamuoyunun Gazze'de yaşananlar hakkında haber alması için gazetecilerin önemine değinildi.

Açıklamada, gazetecilerinin çoğunun İsrail ordusu tarafından kasıtlı hedef alındığı, birçoğunun da orduyu temsil ettiğini söyleyen kişilerden tehdit telefonları aldığı belirtildi.

Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'in saldırılarını destekleyen hükümetlere baskı yapmanın ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Mayıs 2022'de öldürülmesinin ardından İsrail ordusunun gazetecilere muamelesine ilişkin açılan soruşturmasını genişletmesini sağlamanın önemine değinilen açıklamada ayrıca bölgedeki gazetecilere çadır, uyku tulumu, telefon, pil, yakıt ve gıda sağlanması çağrısı yapıldı.

Gazze'deki gazetecilerin kaderinin "insani felaket" olduğunun belirtildiği açıklamada, "Sınırların uluslararası muhabirlere kapatılması, İsrail'de muhalif görüşlerin baskı altına alınması ve benzeri görülmemiş boyuttaki cinayetlerle, modern çağda ifade özgürlüğüne yönelik en kanlı ve acımasız baskılardan birine tanık oluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası ise İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki gazetecilerin yüzde 9'unun öldürüldüğünü açıklamıştı.

Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muntasır es-Savvaf görevinin başındayken İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetmişti.