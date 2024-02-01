Gazze\'deki hastanelerin durumu nedeniyle yaralılar ölüm riskiyle karşı karşıya

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GAZZE, 1 Şubat (Xinhua) -- Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail saldırılarında yaralanan ve tedavi görmeyi bekleyen çok sayıda insanın hastanelerin feci durumu sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, tıbbi imkanların yetersizliği ve İsrail güçlerinin devam eden hastane kuşatmaları nedeniyle çok sayıda yaralının hayatının tehlikede olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi ile El-Amel Hastanesi'nde yiyecek kalmadığı da belirtilerek tüm sorumluluğun İsrail'e ait olduğu ifade edildi.

Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, "Han Yunus'taki hastaneleri ve içindekileri korumaya, ayrıca gıda ve acil ihtiyaçları temin etmeye" çağırdı.

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26.900'e yükselirken, 65.949 kişi de yaralandı.