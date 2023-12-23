 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki Hristiyanlar İsrail Saldırıları Nedeniyle Noel'i Buruk Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'deki Hristiyanlar İsrail Saldırıları Nedeniyle Noel'i Buruk Karşılıyor

Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyanlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle bu yıl Noel'i buruk karşılıyor. İsrail'in hava saldırılarında çok sayıda Hristiyan öldürüldü ve yaralandı. Gazze'deki Hristiyanlar ve Müslümanlar için güvenli bir yer olmadığını belirten İbrahim el-Ameş, bu savaşta birçok akrabasını ve arkadaşını kaybettiğini söyledi. Gazze'deki Hristiyan topluluğunun sayısı az olduğu ve yok edilme tehdidiyle karşı karşıya oldukları vurgulandı. İsrail ordusu, Gazze'deki kiliseleri de hedef aldı ve Papa Franciscus da bu saldırıları kınadı. Gazze'deki Hristiyanlar, saldırılar sona erene kadar sadece barış için dua edeceklerini belirtti.

Gazze\'deki Hristiyanlar İsrail Saldırıları Nedeniyle Noel\'i Buruk Karşılıyor
23.12.2023 - 14:49,
Abone Ol

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyanlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle bu yıl Noel'i buruk karşılıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Hıristiyan da öldürüldü ve yaralandı.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Hristiyanlardan İbrahim el-Ameş, İsrail saldırıları başladığında Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesine sığındıklarını ancak savaş uçaklarının kiliseyi ve yerinden edilmiş çok sayıda kişiyi hedef aldığını hatırlatarak, "Ölenler, yaralananlar oldu. Gazze'de Hıristiyanlar ve Müslümanlar için güvenli bir yer yok. İşgal ordusunun soykırım yapmasından ciddi şekilde korkuyoruz. Bu savaşta birçok akrabamı, arkadaşımı kaybettim." dedi.

Hayatında bu büyüklükte bir yıkıma daha önce tanık olmadığını ve her gün yeni katliamlar yaşandığını anlatan Ameş, "Bu şimdiye kadar karşılaştığım en zor savaş. Ne diyeceğimi bilmiyorum? Her yerde ölüler var. Ailemin birçok üyesini, kuzenlerimi ve onların çocuklarını kaybettim." ifadelerini kullandı.

Gazze'de Hristiyan topluluğunun sayısının çok az olduğunu ve İsrail bombardımanıyla yok edilme tehdidiyle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Ameş, "Gazze başta olmak üzere Filistin'deki Hristiyanların kalpleri Noel Bayramı sevincinden uzak. Saldırılar dursa bile kutlama yapmayacağız. İnsanlar yurtlarına dönene kadar sadece savaşın bitmesi ve barış için dualar edeceğiz." şeklinde konuştu.

İsrail ordusu kiliseleri de hedef aldı

Kudüs Latin Patrikhanesi, 16 Aralık'ta İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında, Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığını bildirdi.

Gazze'deki kiliselerin, İsrail askerlerince hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırına giden 2 kadını öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana Hristiyan ailelerin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine sığındığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"(İsrail ordusunun saldırılarında) 7 kişi daha kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken vuruldu ve yaralandı. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir bildirimde bulunulmadı. Savaşan tarafların bulunmadığı cemaat binasının içinde kan aktı. Soğukkanlılıkla vuruldular."

Bu olayın ardından Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 17 Aralık'ta geleneksel pazar duasında "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'de Hristiyanları ve kiliseleri hedef almasından söz ederken "terör" ifadesini kullanması dikkati çeken Papa Franciscus, "Bir anne ve bir kızı; Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, tuvalete gittikleri sırada keskin nişancılar tarafından öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Rahibe Teresa'nın rahibelerinin evi hasar aldı, jeneratör vuruldu. Bazıları, 'Bu terör, bu savaş.' diyor. Evet, bu savaş, bu terördür." yorumunu yaptı.

Bu arada söz konusu saldırı Hristiyan ibadethanelerinin hedef alındığı ilk olay değildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, İsrail ordusu 21 Ekim'de, Gazze'de dünyanın en eski kiliselerinden Aziz Porphyrios Rum Ortodoks Kilisesini hedef alarak, en az 18 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusu ayrıca Gazze şehrinin güneybatısındaki er-Rimal Mahallesinde bulunan ve içinde çok sayıda tesis, salon ve bir spor kulübünün bulunduğu Ortodoks Kültür Merkezini de vurdu. Saldırıda Ortodoks Kültür Merkezi'nin büyük bölümünde tahribat meydana geldi.

İngiltere Parlamentosunun Filistin asıllı ilk milletvekili Leyla Moran da 15 Aralık'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki Katolik Kilisesi'nde mahsur kalan yaklaşık 300 kişi arasında bazı akrabalarının da bulunduğunu belirtti

Moran,"İsrail ordusunun kiliseye beyaz fosfor bombaları attığını ve yerleşkeye ateş açtığını" ifade etti.

Moran, 16 Aralık'taki paylaşımında da ailesinin kendisine kilisenin kapısında İsrail askerlerinin bulunduğunu bildirdiğini kaydederek, kiliseye sığınanların yeterli suya sahip olmadığını aktardı ve "Noel Bayramı'na çok az kalmışken kiliseden atılacaklar mı?" diye sordu.

Kutlamaların iptal edilmesi

Filistin topraklarındaki Hıristiyan topluluklar, birkaç gün önce, Hıristiyan kiliselerinin başkanlarından gelen bir dayanışma mesajıyla, Gazze'deki saldırılan nedeniyle Noel ağacının aydınlatılması da dahil tüm Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Kiliselerden yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Atallah Hanna'nın da aralarında bulunduğu Hıristiyan kiliselerinin başkanları, bayramın dini boyutlarını koruyarak, devam eden saldırılar nedeniyle Noel'in festivaller, kutlamalar ve Noel ağacının süslenmesi ve ışıklandırılması dahil yalnızca şenlikli yönlerini iptal etmeye karar verdi.

Gazze'deki Hıristiyanlar nüfusun küçük bir yüzdesini temsil ediyor. Abluka altındaki Gazze'nin kıyı yerleşim bölgesinde yalnızca yaklaşık bin Hristiyan yaşıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Noel, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Hristiyanlar İsrail Saldırıları Nedeniyle Noel'i Buruk Karşılıyor - Son Dakika


15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları

Son Dakika
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:33:20. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Hristiyanlar İsrail Saldırıları Nedeniyle Noel'i Buruk Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement