Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında son 12 saatte 112 Filistinli öldü - Son Dakika
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Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında son 12 saatte 112 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 12 saatte düzenlediği saldırılarda 112 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

22.11.2024 01:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 12 saatte düzenlediği saldırılarda 112 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu son 12 saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki yerleşim bölgesinde, Gazze kentinde, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda ve Han Yunus'ta 4 katliam gerçekleştirdi." dedi.

İsrail'in söz konusu saldırılarında ölenlerin sayısına ilişkin Sevabite, "64'ü çocuk ve kadın 112 Filistinli şehit oldu, 22 kişi kayıp, 120'den fazla kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

Sevabite, İsrail ordusunun, evleri yıkarak ve Filistinlileri yerinden etmeye zorlayarak, uluslararası hukuku ve insani hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek, İsrail'in özellikle Gazze'deki kalabalık sivil alanları hedef almaya devam etiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında son 12 saatte 112 Filistinli öldü - Son Dakika

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